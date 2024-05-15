Блинкен считает критическим для Украины нынешний этап спецоперации

«Мы встречаемся в критический момент», – заявил дипломат во время выступления в Киевском политехническом институте. Он отметил, что ВС России наращивают свои силы на еще одном направлении и «предстоящие недели и месяцы потребуют многого от украинцев».

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен встретились за ланчем в одной из киевских пиццерий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

