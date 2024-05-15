Блинкен считает критическим для Украины нынешний этап спецоперации
Глава Госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев назвал текущий этап спецоперации критическим для Украины, сообщает «РЕН ТВ».
«Мы встречаемся в критический момент», – заявил дипломат во время выступления в Киевском политехническом институте. Он отметил, что ВС России наращивают свои силы на еще одном направлении и «предстоящие недели и месяцы потребуют многого от украинцев».
До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен встретились за ланчем в одной из киевских пиццерий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru