Экс-мэр пермского города Чайковский попал в плен на Украине
Государственная пограничная служба Украины в своём Telegram-канале заявила, что в плен ВСУ попал экс-мэр города Чайковский в Пермском крае Алексей Третьяков.
Бывший чиновник занимал пост градоначальника с 2014 по 2018 год, а в 2019 году его на три года отправили в тюрьму за превышение должностных полномочий.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в «ВКонтакте» указал, что экс-мэр подписал контракт с Минобороны РФ 7 сентября и служил в зоне спецоперации на Украине в составе батальона «Ахмат».
«Третьяков недавно был взят в плен силами обороны Украины близ Клещеевки», — заявили украинские пограничники.
В пресс-службе уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой отметили, что информация о Третьякове проверяется, сообщает РБК.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась без боя в ходе сражения за Времевский выступ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru