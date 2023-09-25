Экс-мэр пермского города Чайковский попал в плен на Украине

Бывший чиновник занимал пост градоначальника с 2014 по 2018 год, а в 2019 году его на три года отправили в тюрьму за превышение должностных полномочий.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в «ВКонтакте» указал, что экс-мэр подписал контракт с Минобороны РФ 7 сентября и служил в зоне спецоперации на Украине в составе батальона «Ахмат».

«Третьяков недавно был взят в плен силами обороны Украины близ Клещеевки», — заявили украинские пограничники.

В пресс-службе уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой отметили, что информация о Третьякове проверяется, сообщает РБК.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась без боя в ходе сражения за Времевский выступ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

