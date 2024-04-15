Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил... нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении», — указали в ведомстве.

Истребители ударили по целям неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет точно атаковать с безопасного удаления от линии соприкосновения. Экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета после получения подтверждения об уничтожении объектов, пишет Ura.ru.

Между тем глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные ударили по складам боеприпасов и технике ВСУ в селе Чкалово под Днепропетровском, отмечает «Свободная пресса».

