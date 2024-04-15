Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении
Российские бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ и живую силу противника на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил... нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении», — указали в ведомстве.
Истребители ударили по целям неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет точно атаковать с безопасного удаления от линии соприкосновения. Экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета после получения подтверждения об уничтожении объектов, пишет Ura.ru.
Между тем глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные ударили по складам боеприпасов и технике ВСУ в селе Чкалово под Днепропетровском, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru