Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Российские бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ и живую силу противника на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

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«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил... нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении», — указали в ведомстве.

Истребители ударили по целям неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет точно атаковать с безопасного удаления от линии соприкосновения. Экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета после получения подтверждения об уничтожении объектов, пишет Ura.ru.

Между тем глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные ударили по складам боеприпасов и технике ВСУ в селе Чкалово под Днепропетровском, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:ВСУСу-34СпецоперацияМинобороны

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