Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу

Ведомство совместно с Минобороны пресекло высадку диверсионных групп украинского спецназа, спланированную спецслужбами Великобритании.

«Проведенная операция стала результатом реализации полученной... упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов», — указали в ФСБ.

Силовики взяли в плен гражданина Украины, старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций Евгения Горина 18.05.1985 года рождения. Деятельность указанного центра курирует подразделение британской Специальной лодочной службы королевской морской пехоты. Пленный предоставил данные о прохождении диверсионной подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона 20 бригады 3-й «железной» дивизии — единственной находящейся в постоянной боевой готовности в Булфорд Кемп, Уилтшир.

ФСБ подчеркнуло, что получило свидетельства Горина о «прямой вовлеченности» спецподразделений Британии в разработку направленных против безопасности России акций, а также о подготовке в королевстве непосредственных исполнителей.

