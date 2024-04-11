Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу
Украинский десант уничтожили при попытке высадки на Тендровскую косу в Херсонской области, один военнослужащий взят в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Ведомство совместно с Минобороны пресекло высадку диверсионных групп украинского спецназа, спланированную спецслужбами Великобритании.
«Проведенная операция стала результатом реализации полученной... упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов», — указали в ФСБ.
Силовики взяли в плен гражданина Украины, старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций Евгения Горина 18.05.1985 года рождения. Деятельность указанного центра курирует подразделение британской Специальной лодочной службы королевской морской пехоты. Пленный предоставил данные о прохождении диверсионной подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона 20 бригады 3-й «железной» дивизии — единственной находящейся в постоянной боевой готовности в Булфорд Кемп, Уилтшир.
ФСБ подчеркнуло, что получило свидетельства Горина о «прямой вовлеченности» спецподразделений Британии в разработку направленных против безопасности России акций, а также о подготовке в королевстве непосредственных исполнителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Оренбурге уровень реки Урал вырос до 1075 см
- На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
- СМИ: Задержан байкер, напавший на полицейских в Подмосковье
- Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу
- «Ангару-А5» запустили с Восточного с третьей попытки
- Первой женщине-космонавту из Белоруссии присвоили звание героя страны
- Суд: Актер Прилучный задолжал за ЖКХ 58,3 тысячи рублей
- VK Fest 2024 назвал имена участников
- В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток
- Глава Мордовии: Над регионом сбили два БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru