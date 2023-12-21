Двух военных на Камчатке отправили в колонию за отказ от участия в СВО
Двое военнослужащих, которые отказались участвовать в специальной военной операции на Украине (СВО), были приговорены к лишению свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда.
В сообщении говорится, что оба мужчины находились в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.
«Осознавая объявленную в Российской Федерации мобилизацию, они отказались от участия в боевых действиях», - указали в суде.
По решению суда, одному из военнослужащих назначили наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев, второму - на два года и четыре месяца. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее на Камчатке водитель не справился с управлением и врезался в колонну военнослужащих, пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru