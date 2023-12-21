Двух военных на Камчатке отправили в колонию за отказ от участия в СВО

В сообщении говорится, что оба мужчины находились в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

«Осознавая объявленную в Российской Федерации мобилизацию, они отказались от участия в боевых действиях», - указали в суде.

По решению суда, одному из военнослужащих назначили наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев, второму - на два года и четыре месяца. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее на Камчатке водитель не справился с управлением и врезался в колонну военнослужащих, пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

