Депутат Вишневский: МО РФ отказалось ограничивать срок службы мобилизованных
Заместитель председателя партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что Минобороны РФ посчитало нецелесообразным ограничивать срок службы мобилизованных одним годом.
В своём Telegram-канале он рассказал об коллективном обращении к нему жён мобилизованных из Северо-Западного федерального округа, которые просили законодательно ограничить срок службы по мобилизации одним годом.
После этого депутат обратился к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с предложением поддержать инициативу женщин.
В итоге он получил ответ за подписью врио начальника Второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ С. Дроздова, в котором говорится, что в военном ведомстве считают нецелесообразным подобное ограничение.
«Срок военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает... на основании соответствующего указа президента РФ. Установление иного срока... полагается нецелесообразным», - говорится в документе, который опубликовал Вишневский.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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