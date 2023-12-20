Депутат Вишневский: МО РФ отказалось ограничивать срок службы мобилизованных

В своём Telegram-канале он рассказал об коллективном обращении к нему жён мобилизованных из Северо-Западного федерального округа, которые просили законодательно ограничить срок службы по мобилизации одним годом.

После этого депутат обратился к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с предложением поддержать инициативу женщин.

В итоге он получил ответ за подписью врио начальника Второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ С. Дроздова, в котором говорится, что в военном ведомстве считают нецелесообразным подобное ограничение.

«Срок военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает... на основании соответствующего указа президента РФ. Установление иного срока... полагается нецелесообразным», - говорится в документе, который опубликовал Вишневский.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

