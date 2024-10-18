Две украинские ракеты сбили над Курской областью
18 октября 202413:55
Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, инцидент произошёл днём 18 октября.
«Благодарю наших защитников!» - написал он.
Ранее Смирнов заявил, что ВСУ обстреляли расположение усадьбы князей Барятинских в посёлке Марьино Рыльского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru