Две украинские ракеты сбили над Курской областью

Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

Украина выпустила дрон и ракету по Курской области

По его словам, инцидент произошёл днём 18 октября.

«Благодарю наших защитников!» - написал он.

Ранее Смирнов заявил, что ВСУ обстреляли расположение усадьбы князей Барятинских в посёлке Марьино Рыльского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Курская ОбластьСпецоперацияРоссияУкраинаРакета

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