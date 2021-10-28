Два Ту-160 провели полёт над Баренцевым и Норвежским морями
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
Самолеты выполнили плановый восьмичасовой полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами. Их сопровождали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.
Ранее экипажи российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС выполнили учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике. В рамках учений ракеты поразили наземные цели на полигоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru