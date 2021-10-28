Два Ту-160 провели полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Самолеты выполнили плановый восьмичасовой полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами. Их сопровождали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Ранее экипажи российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС выполнили учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике. В рамках учений ракеты поразили наземные цели на полигоне.

