Два Ту-160 провели полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Бомбардировщики Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем

Самолеты выполнили плановый восьмичасовой полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами. Их сопровождали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Ранее экипажи российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС выполнили учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике. В рамках учений ракеты поразили наземные цели на полигоне.

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ФОТО: РИА Новости/Министерство обороны РФ
ТЕГИ:СамолётТу-160
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