США заметили два Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски

Суверенное воздушное пространство США или Канады российские суда не нарушали, оставаясь в пределах международного воздушного пространства.

ВВС Британии в сентябре сообщали о «перехвате» двух российских противолодочных самолета РФ Ту-142, приблизившихся к британской границе. Позднее пресс-служба Северного флота ВМФ России прокомментировала полет. По ее данным, полет российских Ту-142, на перехват которых поднимались британские истребители, проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, передает RT.



