США заметили два Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) сообщило, что заметило два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски.
«Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», — сообщило NORAD в Twitter.
Суверенное воздушное пространство США или Канады российские суда не нарушали, оставаясь в пределах международного воздушного пространства.
ВВС Британии в сентябре сообщали о «перехвате» двух российских противолодочных самолета РФ Ту-142, приблизившихся к британской границе. Позднее пресс-служба Северного флота ВМФ России прокомментировала полет. По ее данным, полет российских Ту-142, на перехват которых поднимались британские истребители, проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, передает RT.
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