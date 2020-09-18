В Британии сообщили о «перехвате» двух противолодочных самолетов РФ
18 сентября 202000:23
ВВС Британии сообщили о «перехвате» двух российских противолодочных самолета РФ Ту-142, приблизившихся к британской границе. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что на перехват поднимались два истребителя Typhoon. Сопровождение продолжалось до момента, когда самолеты вышли из воздушного пространства зоны ответственности Великобритании.
Как уточняется, российские самолеты совершали полет над Северным морем в южном направлении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru