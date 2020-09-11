«Нельзя допускать». В России ответили на «авиаудары» США

Ранее главком ВКС РФ Сергей Суровикин заявил, что американские стратегические бомбардировщики В-52Н отрабатывали удары по России на учениях. По словам главкома, бомбардировщики США провели тренировки по применению крылатых ракет по объектам на территории России над акваторией центральной части Черного моря и Эстонией.

Депутат Госдумы, генерал-полковник авиации Николай Антошкин в эфире НСН назвал действия ВВС США провокацией.

«Это провокация. Нельзя такие вещи допускать, тем более в нынешнее время», - подчеркнул Антошкин.

По его словам, российские ВКС не позволяют себе настолько провокационное поведение.

«Когда надо, ответим. Мы не агрессивные, мы только защищаемся. Но никто из них тоже не хочет воевать и умирать. Это все политика», - считает генерал-полковник авиации.

Ранее несколько десятков российских самолетов, в том числе десять противолодочных Ту-142, были подняты во время учений в небо в дальней морской зоне, их сопроводили истребители НАТО.

