«Нельзя допускать». В России ответили на «авиаудары» США
Депутат Госдумы, генерал-полковник авиации в эфире НСН назвал провокацией действия американских бомбардировщиков, отрабатывавших авиаудары по России.
Ранее главком ВКС РФ Сергей Суровикин заявил, что американские стратегические бомбардировщики В-52Н отрабатывали удары по России на учениях. По словам главкома, бомбардировщики США провели тренировки по применению крылатых ракет по объектам на территории России над акваторией центральной части Черного моря и Эстонией.
Депутат Госдумы, генерал-полковник авиации Николай Антошкин в эфире НСН назвал действия ВВС США провокацией.
«Это провокация. Нельзя такие вещи допускать, тем более в нынешнее время», - подчеркнул Антошкин.
По его словам, российские ВКС не позволяют себе настолько провокационное поведение.
«Когда надо, ответим. Мы не агрессивные, мы только защищаемся. Но никто из них тоже не хочет воевать и умирать. Это все политика», - считает генерал-полковник авиации.
Ранее несколько десятков российских самолетов, в том числе десять противолодочных Ту-142, были подняты во время учений в небо в дальней морской зоне, их сопроводили истребители НАТО.
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