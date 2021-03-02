Лукашенко предложил разместить в Белоруссии российские самолеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о военном сотрудничестве с Россией предложил использовать российские самолеты для совместного патрулирования в республике. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Глава государства отметил, что у РФ и Белоруссии уже есть опыт совместного дежурства, в частности, во время хоккейного Чемпионата мира в 2014 году в Минске.
«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить», — добавил Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер также рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в Сочи 22 февраля. Как отметил Лукашенко, Минск продолжит координировать с Москвой действия в сферах обороны и внешней политики, сообщает телеканал «360».
Также белорусский президент уточнил, что в ходе встречи с российским коллегой почти все вопросы белорусско-российских отношений подверглись «ревизии и обсуждению», отмечает РЕН ТВ.
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