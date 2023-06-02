Дроны «Привет-82» начнут использовать в зоне спецоперации

Дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» прошли испытания в зоне специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, аппараты готовят к применению в различных подразделениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Око».

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«Осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. Проведены демонстрации аппарата представителям батальонов ОБТФ (оперативно-боевых тактических формирований. НСН) "Каскад", "Восток", Росгвардии, а также ЧВК "Вагнер"», — отметили в КБ.

Беспилотники оснащают боевой частью и готовят к первому боевому применению в ближайшие дни.

В зоне СВО уже находятся 12 дронов «Привет-82», отмечает Ura.ru. Дальность полета аппаратов составляет до 30 км, скорость - до 140 км/ч, пишет «Свободная пресса». Беспилотники могут нести до 5,5 кг полезной нагрузки.

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ФОТО: РИА Новости
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