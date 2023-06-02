Дроны «Привет-82» начнут использовать в зоне спецоперации

«Осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. Проведены демонстрации аппарата представителям батальонов ОБТФ (оперативно-боевых тактических формирований. НСН) "Каскад", "Восток", Росгвардии, а также ЧВК "Вагнер"», — отметили в КБ.

Беспилотники оснащают боевой частью и готовят к первому боевому применению в ближайшие дни.

В зоне СВО уже находятся 12 дронов «Привет-82», отмечает Ura.ru. Дальность полета аппаратов составляет до 30 км, скорость - до 140 км/ч, пишет «Свободная пресса». Беспилотники могут нести до 5,5 кг полезной нагрузки.

