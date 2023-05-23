СМИ: Российская армия для обмана ВСУ использует деревянные дроны
23 мая 202314:39
Российская армия для обмана ВСУ использует дроны, сделанные из дерева, пенопласта и скотча. Об этом пишет Defence Blog.
Самодельные российские беспилотники могут поднять в воздух до 10 килограммов и используются в качестве приманки для систем противовоздушной обороны, Дальность полета - до 600 километров.
Издание отмечает, что во время недавних авиаударов деревянные беспилотники шли первыми, отвлекая на себя противовоздушную оборону соперника. Тем самым они расчищали путь крылатым ракетам и дронам-камикадзе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru