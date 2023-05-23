СМИ: Российская армия для обмана ВСУ использует деревянные дроны

Самодельные российские беспилотники могут поднять в воздух до 10 килограммов и используются в качестве приманки для систем противовоздушной обороны, Дальность полета - до 600 километров.

Издание отмечает, что во время недавних авиаударов деревянные беспилотники шли первыми, отвлекая на себя противовоздушную оборону соперника. Тем самым они расчищали путь крылатым ракетам и дронам-камикадзе.

