СМИ: Испания передаст Украине пять ракет Patriot
Испания решила передать Украине пять ракет комплекса Patriot. Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.
По данным газеты, Испания направит Киеву PAC-2, состоящие на вооружении зенитного артиллерийского полка армии из Маринеса (автономное сообщество Валенсия).
Отмечается, что Украина получит не самые передовые ракеты. У испанского министерства обороны есть программа по модернизации вооружения до версии PAC-3.
Ранее Мадрид передал Киеву две партии ракет Patriot, их количество не уточнялось.
Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не может передавать Украине системы ПВО Patriot, так как страна сама нуждается в них.
Горячие новости
- Введение ПТС на питбайки подстегнет рост цен
- Генерала Кувшинова приговорили к 7,5 года колонии по делу о хищении
- На Кубу прибыл российский танкер с гуманитарным грузом
- Иран заявил о гибели командующего ВМС КСИР
- Курьерский беспредел: Москвичей предупредили о росте цен на доставку
- Россия высылает второго секретаря посольства Британии
- В Иране сообщили о повреждении 131 объекта историко-культурного наследия
- В Госдуме не поверили оправданиям Эстонии за украинские БПЛА
- СМИ: Испания передаст Украине пять ракет Patriot
- В Тольятти дроны атаковали промышленное предприятие