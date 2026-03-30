СМИ: Испания передаст Украине пять ракет Patriot

Испания решила передать Украине пять ракет комплекса Patriot. Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.

По данным газеты, Испания направит Киеву PAC-2, состоящие на вооружении зенитного артиллерийского полка армии из Маринеса (автономное сообщество Валенсия).

Отмечается, что Украина получит не самые передовые ракеты. У испанского министерства обороны есть программа по модернизации вооружения до версии PAC-3.

Ранее Мадрид передал Киеву две партии ракет Patriot, их количество не уточнялось.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не может передавать Украине системы ПВО Patriot, так как страна сама нуждается в них.

ФОТО: ТАСС
