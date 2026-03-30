Парламент Ирана рассматривает вопрос выхода из ДНЯО

Власти Ирана рассматривают вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента республики Алаоддин Боруджерди, передает гостелерадиокомпания Ирана.

По словам Боруджерди, парламент «серьезно рассматривает вопрос: с ДНЯО или без ДНЯО».

«Предполагается, что мы не будем являться членом международного договора, не будем обязаны вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках и не стремиться к созданию атомной бомбы», - указал парламентарий.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран в результате израильско-американской военной операции лишился возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты.

