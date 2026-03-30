На Солнце произошла очень сильная вспышка
Очень сильная вспышка произошла на Солнце. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Последняя вспышка произошла сегодня в 6:19 — уровень X1.4 (очень сильная)», — указали ученые.
Такую вспышку зарегистрировали впервые за два месяца - с начала февраля, пишет RT.
Событие произошло в той же активной области звезды, где ранее был зафиксирован выброс плазмы. Новое облако заметно на космических снимках, периферийные части могут оказать влияние на Землю.
Ранее Солнце внезапно выбросило большой объем плазмы перед стартом первой с 1972 года пилотируемой миссии NASA к Луне.
