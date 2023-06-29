Дочь Суровикина заявила, что генерал продолжает работу в обычном режиме
Дочь генерала Сергея Суровикина Вероника рассказала в телефонном разговоре Telegram-каналу Baza, что отца никто не арестовывал, и он продолжает работать в штатном режиме.
Своим заявлением она опровергла сообщения о задержании высокопоставленного генерала. По ее словам, с главкомом Воздушно-космических сил «ничего не произошло», и он находится на своем рабочем месте.
Вероника также напомнила, что генерал никогда не мелькал в СМИ и не делал ежедневных заявлений. Baza отмечает, что жена Суровикина отказалась комментировать слухи о заключении генерала под стражу.
Ранее днем издание Financial Times сообщило, что Сергей Суровикин задержан для допроса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru