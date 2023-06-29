Дочь Суровикина заявила, что генерал продолжает работу в обычном режиме

Своим заявлением она опровергла сообщения о задержании высокопоставленного генерала. По ее словам, с главкомом Воздушно-космических сил «ничего не произошло», и он находится на своем рабочем месте.

Вероника также напомнила, что генерал никогда не мелькал в СМИ и не делал ежедневных заявлений. Baza отмечает, что жена Суровикина отказалась комментировать слухи о заключении генерала под стражу.

Ранее днем издание Financial Times сообщило, что Сергей Суровикин задержан для допроса.

