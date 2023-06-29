Источники Financial Times: Генерал Суровикин задержан

При этом собеседники издания не уточняют, связано ли задержание с обвинениями в причастности к событиям 24 июня, или же военачальник был задержан для допроса в качестве свидетеля

Источники Financial Times добавили, что Суровикин и другие дружественные ЧВК «Вагнер» генералы «пытались убедить Пригожина остановиться», а теперь с ними обращаются так, будто они «могут быть предателями».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные о том, что генерал Суровикин мог заранее знать о предстоящем мятеже ЧВК «Вагнер» спекуляцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

