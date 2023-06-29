Источники Financial Times: Генерал Суровикин задержан

Генерал Сергей Суровикин был задержан после неудавшегося мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.

Песков направил с вопросами о Суровикине к Минобороны

При этом собеседники издания не уточняют, связано ли задержание с обвинениями в причастности к событиям 24 июня, или же военачальник был задержан для допроса в качестве свидетеля

Источники Financial Times добавили, что Суровикин и другие дружественные ЧВК «Вагнер» генералы «пытались убедить Пригожина остановиться», а теперь с ними обращаются так, будто они «могут быть предателями».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные о том, что генерал Суровикин мог заранее знать о предстоящем мятеже ЧВК «Вагнер» спекуляцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Военный ПереворотМинобороны РФЕвгений ПригожинЗадержание

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