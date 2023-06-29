Источники Financial Times: Генерал Суровикин задержан
Генерал Сергей Суровикин был задержан после неудавшегося мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
При этом собеседники издания не уточняют, связано ли задержание с обвинениями в причастности к событиям 24 июня, или же военачальник был задержан для допроса в качестве свидетеля
Источники Financial Times добавили, что Суровикин и другие дружественные ЧВК «Вагнер» генералы «пытались убедить Пригожина остановиться», а теперь с ними обращаются так, будто они «могут быть предателями».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные о том, что генерал Суровикин мог заранее знать о предстоящем мятеже ЧВК «Вагнер» спекуляцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru