Песков направил с вопросами о Суровикине к Минобороны
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил вопросы о заместителе командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале Сергее Суровикине и его местоположении в российское Минобороны.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин является верховным главнокомандующим и ведет работу с министром обороны и начальником Генштаба.
Накануне военкор Владимир Романов сообщил, что Суровикин и и его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин якобы находятся в СИЗО в Московском Лефортово.
Позже Юдин в беседе с URA.ru опроверг эту информацию, заявив, что находится в отпуске и дома, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru