Песков направил с вопросами о Суровикине к Минобороны

По словам Пескова, президент России Владимир Путин является верховным главнокомандующим и ведет работу с министром обороны и начальником Генштаба.



Накануне военкор Владимир Романов сообщил, что Суровикин и и его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин якобы находятся в СИЗО в Московском Лефортово.

Позже Юдин в беседе с URA.ru опроверг эту информацию, заявив, что находится в отпуске и дома, напоминает RT.

