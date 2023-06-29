Песков направил с вопросами о Суровикине к Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил вопросы о заместителе командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале Сергее Суровикине и его местоположении в российское Минобороны.

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По словам Пескова, президент России Владимир Путин является верховным главнокомандующим и ведет работу с министром обороны и начальником Генштаба.

Накануне военкор Владимир Романов сообщил, что Суровикин и и его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин якобы находятся в СИЗО в Московском Лефортово.

Позже Юдин в беседе с URA.ru опроверг эту информацию, заявив, что находится в отпуске и дома, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Минобороны РФДмитрий Песков

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