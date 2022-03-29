ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по поселку Каштановое
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО «Град» поселок Каштановое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел произошел в 06:30, пишут Известия.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ населенного пункта Каштановое: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"», — отметили в центре.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ на освобожденных ранее территориях были ранены 40 мирных жителей, напоминает РЕН ТВ.
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