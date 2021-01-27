Турецкие беспилотники Bayraktar поступят на вооружение Украины

Военно-морские силы (ВМС) Украины получат комплекс произведенных Турцией беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 в 2021 году. Об этом пишет Strana.ua со ссылкой на контр-адмирала Алексея Неижпапа.

Контр-адмирал отметил, что ожидающее поступления военные аппараты получат улучшенные характеристики и могут быть использованы «как на суше, так и на море».