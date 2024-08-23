Алаудинов заявил об уничтожении двух групп ВСУ в Курской области

Две группы ВСУ уничтожены на курском направлении. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

По словам генерал-майора, украинские силы закидывают на этом направлении «все больше и больше резервов».

«У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником. Взяли пленного... Уничтожено противника за сегодня... действительно, очень много», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» сообщил, что под Курском спецназ уничтожил с помощью FPV-дрона французский ЗРК Crotale, пишет 360.ru.

