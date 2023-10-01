Российские военные взяли в плен две группы бойцов ВСУ под Артемовском

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен две группы украинских бойцов под Артемовском, передает агентство РИА Новости слова российского разведчика.

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Военнослужащий уточнил, что в плен попали солдаты 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ. Все они являются мобилизованными, сказал он.

Один из украинских бойцов рассказал, что командование обещало им поддержку беспилотниками.

Минобороны России в воскресенье заявило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУВооруженные Силы РФ

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