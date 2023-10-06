Депутат Саралиев заявил, что России передали тела 60 погибших в зоне СВО
6 октября 202318:08
Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев заявил, что Украина передала России тела 60 военнослужащих, погибших в зоне СВО, сообщает РБК.
«Подтверждаю. 60 тел получила российская сторона», — подчеркнул он.
Ранее о передаче тел погибших российских солдат заявили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ведомстве отметили, что Украине передали 64 тела погибших военнослужащих ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru