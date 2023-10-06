Депутат Саралиев заявил, что России передали тела 60 погибших в зоне СВО

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев заявил, что Украина передала России тела 60 военнослужащих, погибших в зоне СВО, сообщает РБК.

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«Подтверждаю. 60 тел получила российская сторона», — подчеркнул он.

Ранее о передаче тел погибших российских солдат заявили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ведомстве отметили, что Украине передали 64 тела погибших военнослужащих ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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