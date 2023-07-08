Зеленский заявил о возвращении на Украину командиров нацбатальона «Азов»

Президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).

Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО

Видео встречи командиров Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Президент Украины написал, что возвращается домой вместе с военнослужащими.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 сентября прошлого года заявил, что в республику доставили более 200 человек после обмена пленными между Россией и Украиной.

Эрдоган 7 июля провел переговоры с Зеленским в Стамбуле. Они обсудили членство Украины в НАТО и дальнейший обмен пленными с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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