Зеленский заявил о возвращении на Украину командиров нацбатальона «Азов»
Президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).
Видео встречи командиров Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Президент Украины написал, что возвращается домой вместе с военнослужащими.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 сентября прошлого года заявил, что в республику доставили более 200 человек после обмена пленными между Россией и Украиной.
Эрдоган 7 июля провел переговоры с Зеленским в Стамбуле. Они обсудили членство Украины в НАТО и дальнейший обмен пленными с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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