Зеленский заявил о возвращении на Украину командиров нацбатальона «Азов»

Видео встречи командиров Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Президент Украины написал, что возвращается домой вместе с военнослужащими.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 сентября прошлого года заявил, что в республику доставили более 200 человек после обмена пленными между Россией и Украиной.

Эрдоган 7 июля провел переговоры с Зеленским в Стамбуле. Они обсудили членство Украины в НАТО и дальнейший обмен пленными с Россией, передает «Радиоточка НСН».

