Депутат Картаполов: Минобороны решит проблемы армии, озвученные генерал-майором Поповым

Он отметил, что самым главным умением любого начальника является способность видеть проблемы, а также слышать своих подчиненных.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев опубликовал обращение Ивана Попова, который сообщил о своем отстранении от службы после доклада о проблемах в Вооруженных силах РФ. В докладе Попов рассказал, в частности, что в зоне спецоперации на Украине нет контрбатарейной борьбы и станции артиллерийской разведки, сообщает «Радиоточка НСН».

