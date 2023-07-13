Депутат Картаполов: Минобороны решит проблемы армии, озвученные генерал-майором Поповым
Проблемы, о которых сообщил экс-командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов, будут решаться. Об этом заявил глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с URA.RU.
Он отметил, что самым главным умением любого начальника является способность видеть проблемы, а также слышать своих подчиненных.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев опубликовал обращение Ивана Попова, который сообщил о своем отстранении от службы после доклада о проблемах в Вооруженных силах РФ. В докладе Попов рассказал, в частности, что в зоне спецоперации на Украине нет контрбатарейной борьбы и станции артиллерийской разведки, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru