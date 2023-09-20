Депутат Картаполов исключил полную замену срочников и мобилизованных контрактниками
Необходимости в мобилизованных и призывниках для участия в специальной военной операции нет, так как в армии России постоянно увеличивается количество контрактников. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».
Как отметил Картаполов, в Вооруженных силах РФ каждый призыв снижается число срочников. Комплектование армии идет в первую очередь за счет бойцов, подписавших контракты на военную службу: с начала года их насчитывается более 300 тысяч.
«Но при этом заменить всех мобилизованных контрактниками пока что невозможно — есть ведь и другие части, соединения, в том числе не задействованные в СВО ни напрямую, ни косвенно, но при этом обеспечивающие защиту нашего государства», — подчеркнул парламентарий.
Как указал депутат, эти структуры так же необходимо комплектовать. По словам Картаполова, полностью переводить ВС РФ на контрактную систему нецелесообразно, стране нужен «какой-то мобилизационный резерв». При этом парламентарий допустил, что соотношение срочников и контрактников будет варьироваться в различных родах войск.
Ранее Картаполов сообщил, что россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не подпадут под новые нормы об увеличении призывного возраста, напоминает RT.
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