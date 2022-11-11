Депутат из Новосибирской области погиб в ходе СВО на Украине
Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает портал NGS.RU.
В администрации Маслянинского района, где работал 39-летний парламентарий, рассказали, что мужчина записался в добровольцы и служил ефрейтором. Похоронили Шмакова в селе Мамоново.
«Жители села будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат», — рассказали в администрации.
Ранее в зоне СВО на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения протоиерей Михаил Васильев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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