Депутат из Новосибирской области погиб в ходе СВО на Украине

В администрации Маслянинского района, где работал 39-летний парламентарий, рассказали, что мужчина записался в добровольцы и служил ефрейтором. Похоронили Шмакова в селе Мамоново.

«Жители села будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат», — рассказали в администрации.

Ранее в зоне СВО на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения протоиерей Михаил Васильев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».