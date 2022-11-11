Депутат из Новосибирской области погиб в ходе СВО на Украине

Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает портал NGS.RU.

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В администрации Маслянинского района, где работал 39-летний парламентарий, рассказали, что мужчина записался в добровольцы и служил ефрейтором. Похоронили Шмакова в селе Мамоново.

«Жители села будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат», — рассказали в администрации.

Ранее в зоне СВО на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения протоиерей Михаил Васильев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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