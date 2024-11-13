Депутат из Красноярска решил уйти добровольцем на СВО

«Это моя гражданская позиция, абсолютно взвешенная, и главное — плановое обдуманное решение», — рассказал Енджиевский.

Парламентарий уточнил, что отправится на СВО в конце ноября, сейчас он проходит медкомиссию. Как отметил Енджиевский, с июля 2022 года он регулярно посещает зону спецоперации, поддерживает военных на передовой.

Захару Енджиевскому 48 лет, он возглавляет компанию «СтройТехМонтаж», с 2021 года занимает пост в красноярском Заксобрании. Депутат состоит во фракции ЛДПР.

Ранее глава совета отделения «Справедливой России» в Нижневартовске Игорь Стецура подписал контракт с Минобороны, чтобы отправиться добровольцем на СВО, пишет Ura.ru.

