Депутат из Красноярска решил уйти добровольцем на СВО
Депутат законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский принял решение уйти добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
«Это моя гражданская позиция, абсолютно взвешенная, и главное — плановое обдуманное решение», — рассказал Енджиевский.
Парламентарий уточнил, что отправится на СВО в конце ноября, сейчас он проходит медкомиссию. Как отметил Енджиевский, с июля 2022 года он регулярно посещает зону спецоперации, поддерживает военных на передовой.
Захару Енджиевскому 48 лет, он возглавляет компанию «СтройТехМонтаж», с 2021 года занимает пост в красноярском Заксобрании. Депутат состоит во фракции ЛДПР.
Ранее глава совета отделения «Справедливой России» в Нижневартовске Игорь Стецура подписал контракт с Минобороны, чтобы отправиться добровольцем на СВО, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru