Депутат Гурулев сообщил, что солдаты-срочники отбили в Курской области атаку ВСУ
Солдаты срочной службы отразили атаку ВСУ в Курской области и не понесли потерь, заявил в эфире «Соловьев LIVE» депутат Госдумы Андрей Гурулев.
По его словам, присутствие солдат-срочников на границе России с Украиной необходимо, а заявления о том, что у них «не очень получилось» ее защитить, не соответствуют действительности.
Как добавил депутат, солдаты-срочники когда-то принимали участие в конфликтах в Афганистане и Чечне.
Бои в Курской области идут с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru