Депутат Гурулев сообщил, что солдаты-срочники отбили в Курской области атаку ВСУ

По его словам, присутствие солдат-срочников на границе России с Украиной необходимо, а заявления о том, что у них «не очень получилось» ее защитить, не соответствуют действительности.

Как добавил депутат, солдаты-срочники когда-то принимали участие в конфликтах в Афганистане и Чечне.

Бои в Курской области идут с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, напоминает «Радиоточка НСН».

