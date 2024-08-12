МЧС доставило более 180 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Более 180 тонн гуманитарных грузов уже доставлено в Курскую область. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков. Он обсудил вопросы оказания помощи населению региона на фоне обострения ситуации на границе с представителями оперативной группы центрального аппарата ведомства.

По данным Куренкова, в доставки гуманитарной помощи было задействовано 24 автоколонны МЧС. К соответствующей работе привлечено почти 1900 специалистов и 650 единиц техники, сообщается на официальном сайте ведомства.

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В семи регионах развёрнуты 100 пунктов временного размещения для эвакуированных из приграничных районов. Сейчас в ПВР находятся более семи тысяч человек, в том числе, свыше двух тысяч детей.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава МЧС поставил задачу увеличить количество пунктов временного размещения на территориях четырёх федеральных округов. Гражданам уже начали выплачивать финансовую помощь, за ней обратились свыше 44 тысяч заявителей.

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Фото: mchs.gov.ru
ТЕГИ:Курская ОбластьГуманитарная ПомощьМЧС

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