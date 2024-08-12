МЧС доставило более 180 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Более 180 тонн гуманитарных грузов уже доставлено в Курскую область. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков. Он обсудил вопросы оказания помощи населению региона на фоне обострения ситуации на границе с представителями оперативной группы центрального аппарата ведомства.

По данным Куренкова, в доставки гуманитарной помощи было задействовано 24 автоколонны МЧС. К соответствующей работе привлечено почти 1900 специалистов и 650 единиц техники, сообщается на официальном сайте ведомства.