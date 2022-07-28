Депутат Госдумы Фёдоров не исключил применение ядерного оружия
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в случае вхождения Херсонской и Запорожской областей в состав России, на них будет распространяться доктрина ядерного сдерживания.
По его словам, она предусматривает применение ядерного оружия для защиты любой территории России, а удары могут быть нанесены по центрам принятия решений — «по Вашингтону, Лондону и Брюсселю».
Парламентарий отметил, что Херсонская и Запорожская области являются российскими «по итогам Второй мировой войны».
«Россия просто восстанавливает контроль над сепаратистскими территориями... Военная операция закончится, когда будет зачищено всё пространство Украины от агрессивного режима», - заключил Фёдоров.
Ранее аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер призвала США быть готовыми ответить на возможные ядерные удары как со стороны России, так и Китая, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- На Украине призвали переписать историю для победы над Россией
- В Роспотребнадзоре опровергли информацию о возвращении противоковидных ограничений
- Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
- На заводе «Ракета» рассказали о часах для Путина
- Экс-сотрудницу «Первого канала» Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей
- «Внезапно». Политолог рассказал, когда Китай начнёт забирать Тайвань
- Минобороны РФ: украинская тероборона расстреляла отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
- Депутат Госдумы Фёдоров не исключил применение ядерного оружия
- Путин назначил нового начальника Главного военно-политического управления ВС России
- Бочкарев: 14 футбольных полей построены в Москве с 2011 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru