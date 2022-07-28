Депутат Госдумы Фёдоров не исключил применение ядерного оружия

По его словам, она предусматривает применение ядерного оружия для защиты любой территории России, а удары могут быть нанесены по центрам принятия решений — «по Вашингтону, Лондону и Брюсселю».

Парламентарий отметил, что Херсонская и Запорожская области являются российскими «по итогам Второй мировой войны».

«Россия просто восстанавливает контроль над сепаратистскими территориями... Военная операция закончится, когда будет зачищено всё пространство Украины от агрессивного режима», - заключил Фёдоров.

Ранее аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер призвала США быть готовыми ответить на возможные ядерные удары как со стороны России, так и Китая, сообщает RT.

