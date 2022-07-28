Депутат Госдумы Фёдоров не исключил применение ядерного оружия

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в случае вхождения Херсонской и Запорожской областей в состав России, на них будет распространяться доктрина ядерного сдерживания.

Захарова заявила, что Россия никому не угрожала ядерным оружием

По его словам, она предусматривает применение ядерного оружия для защиты любой территории России, а удары могут быть нанесены по центрам принятия решений — «по Вашингтону, Лондону и Брюсселю».

Парламентарий отметил, что Херсонская и Запорожская области являются российскими «по итогам Второй мировой войны».

«Россия просто восстанавливает контроль над сепаратистскими территориями... Военная операция закончится, когда будет зачищено всё пространство Украины от агрессивного режима», - заключил Фёдоров.

Ранее аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер призвала США быть готовыми ответить на возможные ядерные удары как со стороны России, так и Китая, сообщает RT.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СпецоперацияЯдерный УдарГосдумаДепутатЕвгений Фёдоров
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