«Даже не ранен»: Кадыров нашел Делимханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы, воюющий в зоне СВО, Адам Делимханов «жив-здоров и даже не ранен».
Ранее в среду, 14 июня, телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что Делимханов был ранен в зоне СВО, но он жив. Кадыров заявил, что депутат не выходит на связь, и обратился к украинской разведке с просьбой сообщить, по каким позициям был нанесен удар, чтобы найти «дорогого брата».
Глава Чечни поблагодарил все, кто переживал за Делимханова, а украинские СМИ обвинил в «фейковом вбросе» и «наглом вранье».
Украинские Telegram-каналы сегодня распространили информацию о гибели Делимханова. Якобы его кортеж попал под обстрел ВСУ в Приморске Запорожской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru