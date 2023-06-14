«Даже не ранен»: Кадыров нашел Делимханова

Глава Чечни поблагодарил все, кто переживал за Делимханова, а украинские СМИ обвинил в «фейковом вбросе» и «наглом вранье».

Украинские Telegram-каналы сегодня распространили информацию о гибели Делимханова. Якобы его кортеж попал под обстрел ВСУ в Приморске Запорожской области.

