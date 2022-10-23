Cтремоусов: Союзные войска РФ отбивают атаки на Херсон
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что постоянные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробить линию обороны региона удается отражать. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.
По словам Стремоусова, на фронтах Херсонской области ситуация остается «без изменений».
«Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», - написал политик.
По его данным, ВСУ несут «очень большие потери в живой силе и технике».
Стремоусов также рассказал, что продолжается эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области.
Ранее руководство Херсонской области обратилось к жителям с призывом немедленно переправиться на левый берег Днепра в связи с обстрелами, передает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru