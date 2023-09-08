Как отметил военный обозреватель Вэй Дунсюй, этот миф был уже давно развеян в ходе боевых действий, «будто лопнул мыльный пузырь», пишет RT. Одним из последних силы РФ уничтожили британский танк Challenger 2.

«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что ... Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире», — напомнил эксперт.

Вэй Дунсюй подчеркнул, что у армии России есть на вооружении боевые вертолеты, штурмовики, беспилотники-камикадзе, барражирующие боеприпасы, способные атаковать военную технику «с хитрых углов».

Ранее стало известно, что российские бойцы ликвидировали танк Challenger 2 в зоне специальной военной операции, это произошло впервые за почти 30 лет использования этой техники. Инцидент подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, отмечает РЕН ТВ.

