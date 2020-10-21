CNN заявила о подготовке России к испытанию ракеты «Буревестник»

По их данным, на полигоне для испытания ракет отмечены новые строительные работы и наблюдается повышенная активность, пишет «Газета.ру».

По данным американского телеканала, данный полигон не испытывали с 2018 года.

Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что Вооруженным силам России не требуется создание крылатой ракеты «Буревестник».

«Буревестник» по своей концепции, это совершенно безумная идея, которая применения в реальной войне найти вряд ли сможет. Второй момент - техническое исполнение ракеты «Буревестник», если оно вообще возможно, будет стоить бешеных денег России. Поэтому когда мы говорим о «Буревестнике», то надо понимать, что эти вещи лежат где-то на уровне фантастики, которая не очень нужна в современных вооруженных силах РФ».

