CNN заявила о подготовке России к испытанию ракеты «Буревестник»
Россия готовится возобновить испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Об этом сообщает CNN.
Американские эксперты сделали такие выводы, проанализировав спутниковые снимки компании Planet Labs. Они были сделаны в районе населенного пункта Паньково (Новая Земля).
По их данным, на полигоне для испытания ракет отмечены новые строительные работы и наблюдается повышенная активность, пишет «Газета.ру».
По данным американского телеканала, данный полигон не испытывали с 2018 года.
Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что Вооруженным силам России не требуется создание крылатой ракеты «Буревестник».
«Буревестник» по своей концепции, это совершенно безумная идея, которая применения в реальной войне найти вряд ли сможет. Второй момент - техническое исполнение ракеты «Буревестник», если оно вообще возможно, будет стоить бешеных денег России. Поэтому когда мы говорим о «Буревестнике», то надо понимать, что эти вещи лежат где-то на уровне фантастики, которая не очень нужна в современных вооруженных силах РФ».
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