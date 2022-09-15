В МИД РФ предостерегли США от поставок Украине дальнобойных ракет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми возможными способами, сообщает РИА Новости.

В США допустили размещение украинской армией ракет около Крыма

По её словам, если США поставят Украине ракеты большей дальности, то перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Киев отправил Вашингтону запрос на поставки дополнительных вооружений, в том числе ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что их передача Украине чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияУкраинаСШАМИД РФ
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