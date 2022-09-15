В МИД РФ предостерегли США от поставок Украине дальнобойных ракет

За последние сутки в Москве выявлено более 9 тысяч случаев COVID-19 С начала года более 11,5 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые Московские врачи первыми в России разработали уникальную технологию фиксации позвоночника Московский марафон пройдет 18 сентября в Москве