CNN: США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи

Администрация США может 23 июня объявить об очередном раунде военного содействия Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

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Собеседник канала отметил, что в новый пакет военной помощи войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские боеприпасы, а общий объём поставок составит примерно 500 млн долларов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил о прибытии в страну партии американских HIMARS, и поблагодарил за это главу Пентагона Ллойда Остина, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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