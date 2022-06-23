CNN: США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи
Администрация США может 23 июня объявить об очередном раунде военного содействия Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Собеседник канала отметил, что в новый пакет военной помощи войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские боеприпасы, а общий объём поставок составит примерно 500 млн долларов.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил о прибытии в страну партии американских HIMARS, и поблагодарил за это главу Пентагона Ллойда Остина, сообщает «Свободная пресса».
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