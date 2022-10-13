CNN: гражданин США погиб на Украине

По данным издания Washington Post, которое ссылается на семью погибшего, речь идёт о 34-летнем пехотинце Дейне Патридже из штата Айдахо, который скончался от ран, полученных во время атаки в районе Северодонецка.

Ранее обозреватель издания The Federalist Джордан Бойд заявила, что американским знаменитостям нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, так как если кому-то из них навредят во время визита на Украину, то Вашингтон использует это как оправдание своего вовлечения в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».