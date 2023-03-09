ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Дубово-Василевку в ДНР
9 марта 202308:56
Бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль село Дубово-Василевка к северу от Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами», — приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Накануне Пригожин сообщил, что силы «Вагнера» взяли под контроль всю восточную часть Артемовска, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru