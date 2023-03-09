ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Дубово-Василевку в ДНР

Бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль село Дубово-Василевка к северу от Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

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«На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами», — приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Накануне Пригожин сообщил, что силы «Вагнера» взяли под контроль всю восточную часть Артемовска, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияДНРЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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