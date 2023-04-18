ЧВК «Вагнер» попросила возбудить уголовное дело после «разоблачения» от Gulagu.net

Глава лиги ветеранов локальных конфликтов Андрей Трошев подал заявление о возбуждении уголовного дела по факту видео общественного проекта Gulagu.net, дискредитирующего частную военную компанию «Вагнер». Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин в аудиообращении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин заявил о непричастности бойцов ЧВК «Вагнер» к убийству солдата ВСУ

Ранее Gulagu.net опубликовал ролик, на котором два человека, представляясь бойцами «Вагнера», заявляют, что ЧВК якобы расстреливала несовершеннолетних украинских военных. Пригожин отверг обвинения против компании, подчеркнув, что «никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей».

Как сообщил основатель «Вагнера», в кол-центр ЧВК обратился человек, который был запечатлен на видео, и сообщил, что планировал покончить с собой. Звонившего убедили, что ему следует поговорить с журналистами и помочь «распутать то преступление, которое совершила Gulagu.net». По словам Пригожина, ЧВК отзовет заявление против этого человека: он сотрудничает с компанией, чтобы «разоблачить подонков».

Основатель ЧВК пообещал позже сделать еще одно заявление по ситуации.

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ФОТО: скриншот с видео
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