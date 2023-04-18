ЧВК «Вагнер» попросила возбудить уголовное дело после «разоблачения» от Gulagu.net
Глава лиги ветеранов локальных конфликтов Андрей Трошев подал заявление о возбуждении уголовного дела по факту видео общественного проекта Gulagu.net, дискредитирующего частную военную компанию «Вагнер». Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин в аудиообращении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее Gulagu.net опубликовал ролик, на котором два человека, представляясь бойцами «Вагнера», заявляют, что ЧВК якобы расстреливала несовершеннолетних украинских военных. Пригожин отверг обвинения против компании, подчеркнув, что «никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей».
Как сообщил основатель «Вагнера», в кол-центр ЧВК обратился человек, который был запечатлен на видео, и сообщил, что планировал покончить с собой. Звонившего убедили, что ему следует поговорить с журналистами и помочь «распутать то преступление, которое совершила Gulagu.net». По словам Пригожина, ЧВК отзовет заявление против этого человека: он сотрудничает с компанией, чтобы «разоблачить подонков».
Основатель ЧВК пообещал позже сделать еще одно заявление по ситуации.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- В Донецке сбили ударный беспилотник производства США
- ЧВК «Вагнер» попросила возбудить уголовное дело после «разоблачения» от Gulagu.net
- В Белоруссии переименовали Mcdonald's
- В Госдуме предложили лишить иноагентов имущественной поддержки
- Шествия «Бессмертного полка» в России в этом году не будет
- Гильдия актеров предложила дать Пересильд звание Героя России
- Глава МИД Саудовской Аравии впервые с 2011 года посетит Сирию
- СМИ: Макрон хочет разработать с КНР программу российско-украинских переговоров
- Индекс Мосбиржи побил годовой рекорд
- Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежского фонда «Беллона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru