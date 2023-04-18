ЧВК «Вагнер» попросила возбудить уголовное дело после «разоблачения» от Gulagu.net

Ранее Gulagu.net опубликовал ролик, на котором два человека, представляясь бойцами «Вагнера», заявляют, что ЧВК якобы расстреливала несовершеннолетних украинских военных. Пригожин отверг обвинения против компании, подчеркнув, что «никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей».

Как сообщил основатель «Вагнера», в кол-центр ЧВК обратился человек, который был запечатлен на видео, и сообщил, что планировал покончить с собой. Звонившего убедили, что ему следует поговорить с журналистами и помочь «распутать то преступление, которое совершила Gulagu.net». По словам Пригожина, ЧВК отзовет заявление против этого человека: он сотрудничает с компанией, чтобы «разоблачить подонков».

Основатель ЧВК пообещал позже сделать еще одно заявление по ситуации.

