ЧВК «Вагнер» передаст Минобороны тяжелую военную технику

Отмечается, что тяжелую технику получат действующие подразделения ВС.

В минувшую субботу силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, а также в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы. Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявлял, что эти действия стали ответом на атаку на подразделения «Вагнера» якобы со стороны Минобороны. В тот же день ситуацию урегулировали при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, ЧВК остановила движение колонн и объявила о возвращении в полевые лагеря, напоминает «Свободная пресса».

