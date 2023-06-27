ЧВК «Вагнер» передаст Минобороны тяжелую военную технику

Министерство обороны РФ сообщило о подготовке к передаче частной военной компанией «Вагнер» военной техники в Вооруженные силы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

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Отмечается, что тяжелую технику получат действующие подразделения ВС.

В минувшую субботу силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, а также в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы. Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявлял, что эти действия стали ответом на атаку на подразделения «Вагнера» якобы со стороны Минобороны. В тот же день ситуацию урегулировали при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, ЧВК остановила движение колонн и объявила о возвращении в полевые лагеря, напоминает «Свободная пресса».

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