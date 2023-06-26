Путин поблагодарил «остановившихся у последней черты» вагнеровцев
Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам выразил благодарность бойцам частной военной компании «Вагнер», что они не пошли на кровопролитие.
«Благодарю солдат и командиров «Вагнера», которые не пошли на кровопролитие, остановились у последней черты. У вас есть возможность заключить контракт с Минобороны и другими силовыми ведомствами или вернуться к своим родным и близким. Кто хочет - может уйти в Белоруссию», - сказал российский лидер.
Глава государства отметил, что большинство бойцов «Вагнера» являются патриотами Родины. Военнослужащих использовали втемную, считает Путин.
Мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня. Бойцы Евгения Пригожина утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись в направлении Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».
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