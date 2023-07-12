ЧВК «Вагнер» передала Минобороны РФ больше двух тысяч единиц техники и вооружения

В сообщении говорится, что российской армии уже переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения, в том числе танки Т-90, Т-80 и Т-72Б3, РСЗО «Град» и «Ураган», 122-миллиметровые САУ 2С1 «Гвоздика», 152-миллиметровые САУ 2С3 «Акация» и 2С5 «Гиацинт».

Кроме того, ЧВК передала противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также более 2,5 тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

«Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях», - отметили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что вся полученная от ЧВК «Вагнер» техника и вооружение будут доставлены в тыловые районы, где будет проведено их техническое обслуживание и подготовка «для использования по предназначению».

Ранее Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

