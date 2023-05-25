ЧВК «Вагнер» начала выводить подразделения из Артемовска

Бойцы выходят в тыловые районы, планируется, что основная часть «Вагнера» перебазируется до 1 июня, пишет Ura.ru.

«Передаем ... военным боекомплект, позиции, все — включая сухой паек. Но если военным будет трудно, мы, безусловно, оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута», — указал Пригожин.

По словам основателя ЧВК, на взятие города «влияли два человека», которых оставят военным.

«Как только ... станет трудно, эти парни встанут и преградят путь украинской армии», — добавил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК заявил, что в дальнейшем бойцы «Вагнера» будут выполнять самые тяжелые задачи на самых сложных участках в зоне спецоперации, пишет РИА ФАН.

