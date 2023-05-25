ЧВК «Вагнер» начала выводить подразделения из Артемовска
Частная военная компания «Вагнер» начала вывод своих подразделений из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, соответствующее видео опубликовала его пресс-служба.
Бойцы выходят в тыловые районы, планируется, что основная часть «Вагнера» перебазируется до 1 июня, пишет Ura.ru.
«Передаем ... военным боекомплект, позиции, все — включая сухой паек. Но если военным будет трудно, мы, безусловно, оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута», — указал Пригожин.
По словам основателя ЧВК, на взятие города «влияли два человека», которых оставят военным.
«Как только ... станет трудно, эти парни встанут и преградят путь украинской армии», — добавил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК заявил, что в дальнейшем бойцы «Вагнера» будут выполнять самые тяжелые задачи на самых сложных участках в зоне спецоперации, пишет РИА ФАН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу: Контроль за ядерным оружием в Белоруссии остается за Россией
- ЧВК «Вагнер» начала выводить подразделения из Артемовска
- Марочко: ВСУ оставили позиции северо-западнее Артемовска
- Шойгу прибыл в Минск на заседание совета министров обороны стран ОДКБ
- Экономист предупредила о риске потери пенсии при переезде в другую страну
- ФСБ предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики в России
- Экс-советник Кучмы исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году
- Аксенов: В Крыму за ночь нейтрализовали шесть беспилотников
- СМИ: В США заявили о причастности украинских спецслужб к атаке на Кремль
- Один человек погиб в ДТП со скорой помощью на юго-западе Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru