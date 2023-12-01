Минобороны: Численность ВС РФ увеличена на 170 тысяч военнослужащих

В министерстве подчеркнули, что увеличение численности военнослужащих ВС РФ реализуется поэтапно за счет граждан, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту.

Так, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Ранее, 1 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что на военную службу с 1 января по 1 декабря было принято более 452 тысяч человек в интересах объединенной группировки войск.

В середине ноября мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что после с начала 2023 года в столице контракты с Минобороны подписали больше 22 тысяч человек. По его словам, всего с начала спецоперации из Москвы на службу по контракту отправились порядка 47 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

