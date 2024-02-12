Все мероприятия на улице запретили в Ленобласти из-за угрозы боевых дронов
Оперативный штаб Ленинградской области объявил о решении ограничить проведение публичных мероприятий на территории региона, ссылаясь на непростую оперативную обстановку. Постановление размещено на портале «Электронное опубликование документов».
Как говорится в выписке из протокола заседания оперштаба, опасения вызывают возможные диверсии с применением боевых беспилотных летательных аппаратов. Для обеспечения безопасности, введён запрет на любые публичные мероприятия вне помещений.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», до этого Оперативный штаб Ленобласти ввёл до 1 мая запрет на проведение митингов и других мероприятий протестного характера. Такое решение объяснили угрозами терактов и провокаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru