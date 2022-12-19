Четыре американские ракеты HARM сбили над Белгородской областью
Российские военные сбили над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что за минувшие сутки средствами ПВО в районах населённых пунктов Меловатка, Площанка, Нижняя Дуванка в ЛНР, Волноваха и Николаевка в ДНР, а также Приютное Запорожской области и Каиры Херсонской области, были сбиты восемь украинских беспилотников.
«Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населённых пунктов Сладкое, Дебальцево в ДНР, Кременная в ЛНР и Любимовка в Запорожской области», - добавили в ведомстве.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинские войска не могут достать до российских военных с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает RT.
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