Черноморский Флот уничтожил у Крыма шесть украинских безэкипажных катеров
21 июня 202414:43
Шесть украинских безэкипажных катеров были уничтожены у берегов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, попытка атаки была предпринята украинской стороной ночью 21 июня.
«Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров», - говорится в заявлении министерства.
Ранее над акваторией Черного моря у побережья Крыма перехватили восемь украинских беспилотников самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru