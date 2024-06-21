Черноморский Флот уничтожил у Крыма шесть украинских безэкипажных катеров

Шесть украинских безэкипажных катеров были уничтожены у берегов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, попытка атаки была предпринята украинской стороной ночью 21 июня.

«Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров», - говорится в заявлении министерства.

Ранее над акваторией Черного моря у побережья Крыма перехватили восемь украинских беспилотников самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКрымМинобороны РФЧерноморский Флот РФ

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